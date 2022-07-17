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Германия не переживет зиму без газа из России

Германия не переживет зиму без газа из России

Германия не сможет зимой обойтись без российских энергоносителей, так как газохранилища страны недостаточно заполнены, заявил глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

"Резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок из России. Работы по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток" должны начаться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве", - цитирует его РИА Новости.

Мюллер также считает, что, несмотря на закрытие "Северного потока", на этой неделе не было значительного скачка цен. "Это может означать, что рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа", - отметил он.

При этом глава регулятора дал слово, что частные домохозяйства не останутся без отопления из-за ситуации с энергоснабжением.

"Частным домохозяйствам меньше всего нужно беспокоиться. Они обеспечиваются газом дольше всех, значительно дольше, чем, например, промышленность", - обещает Мюллер.

По его словам, если поставки российского газа прекратятся, Германия будет получать топливо из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или со своих терминалов сжиженного природного газа в будущем.

В заключение Мюллер предупредил, что Германия столкнется с нехваткой газа в течение двух зим. "К лету 2024 года глава Минэкономики рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше", - подытожил глава регулятора.

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