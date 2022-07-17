Германия не переживет зиму без газа из России

17 июл. 12:30

Германия не сможет зимой обойтись без российских энергоносителей, так как газохранилища страны недостаточно заполнены, заявил глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

"Резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок из России. Работы по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток" должны начаться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве", - цитирует его РИА Новости.

Мюллер также считает, что, несмотря на закрытие "Северного потока", на этой неделе не было значительного скачка цен. "Это может означать, что рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа", - отметил он.

При этом глава регулятора дал слово, что частные домохозяйства не останутся без отопления из-за ситуации с энергоснабжением.

"Частным домохозяйствам меньше всего нужно беспокоиться. Они обеспечиваются газом дольше всех, значительно дольше, чем, например, промышленность", - обещает Мюллер.

По его словам, если поставки российского газа прекратятся, Германия будет получать топливо из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или со своих терминалов сжиженного природного газа в будущем.

В заключение Мюллер предупредил, что Германия столкнется с нехваткой газа в течение двух зим. "К лету 2024 года глава Минэкономики рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше", - подытожил глава регулятора.