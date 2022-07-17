В России более 4,6 тыс человек заразились коронавирусом

17 июл. 12:09

За минувшие сутки в России выявили 4 664 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 918, в Санкт-Петербурге - 435, в Подмосковье - 402. В Краснодарском крае - 60 в Ставропольском крае - 66, в Крыму - 43, в Дагестане - 2, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 32, в Ингушетии - 6, в Северной Осетии - 8.

Общее число инфицированных в России достигло 18 490 296.

Госпитализированы за сутки 705 человек. Выздоровели 2 483 пациента, за все время - 17 908 809.

Умерли за сутки 46 человек, с начала пандемии - 381 794.