В Казахстане местный офицер и туристка из России спасли семью

17 июл. 11:46

В Минобороны Казахстана сообщили о подвиге казахстанского офицера и жительнице России, которые спасли мужчину и его ребенка на курорте Боровое.

Случай произошел 14 июля. Находясь на озере Большое Чебачье, Ескендир Касымбай услышал крики о помощи. Оказалось, что в полукилометре от берега на надувном матрасе находились отец и пятилетний ребенок.

Военнослужащий поплыл к ним, а с другой стороны на помощь пришла туристка, пловчиха Полина Савельева. Молодые люди взяли под контроль ситуацию и начали движение к берегу.

Через некоторое время офицер поплыл самостоятельно, однако уже недалеко от берега он выбился из сил и начал тонуть. Помощь ему оказали отдыхающие, которые наблюдали за происходящим.

"Плыть туда было не особо тяжело, на обратном пути уже чувствовалась усталость рук и ног, появилась одышка, но помогла физическая подготовка, и я справился. Девушка, которая участвовала со мной в спасении, занималась плаванием. Так что спорт помог нам", - приводит слова Касымбая пресс-служба.