Регистрация ввозимых автомобилей упрощена в России

17 июл. 11:36

Правительство России упростило регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы, планируется временно отменить обязательное требование по оснащению машин устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Речь идёт о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин – теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" - заявили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что до последнего времени обустройство ввозимых автомобилей комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД, санкции привели к тому, что "у отечественных производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими".

Упрощенный порядок регистрации действует до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки компании - производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки.