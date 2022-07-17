Один из лидеров РПК уничтожен турецкими спецслужбами

17 июл. 11:19

В ходе спецоперации на севере Ирака спецслужбы Турции ликвидировали одного из лидеров запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, сообщает агентство "Анадолу".

Отмечается, что спецслужбы ликвидировали Иззеттина Инана, под кодовым именем "Дерсим Малатья". Террорист был убит в ходе операции, проведенной в иракских районах Духок и Гара.

Иззеттин Инан стал членом РПК в 1992 году. Принимал участие в террористической деятельности в Сирии и Ираке. Он отмечал за идеологическую и военную подготовку боевиков партии, а в прошлом году был назначен на место главаря террористов Халефа Мухаммеда, который был уничтожен во время операции MİT и ВС Турции.