Экс-премьер Британии: эпоха господства Запада завершается

17 июл. 10:31

Бывший глава британского правительства Тони Блэр заявил, что мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности, так как эпоха политического и экономического господства Запада завершается.

"Крупнейшее геополитическое изменение в этом веке придет из Китая, а не России. Мы подходим к концу политического и экономического господства Запада. Мир будет как минимум биполярным, а возможно, и многополярным", - цитирует Блэра РИА Новости.

Далее экс-премьер назвал Китай "второй в мире сверхдержавой". По его мнению, Китай под руководством Си Цзиньпина борется за влияние и делает это "агрессивно". При этом Блэр отметил, что Иран и Россия станут союзниками Пекина.