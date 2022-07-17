Эр-Рияд не будет выполнять просьбы Байдена по России

17 июл. 10:20

Саудовская Аравия не намерена отказываться от договоренностей с Москвой по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы Джо Байдена, заявил специалист по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.

По его мнению, выполнение пожеланий Белого дома невыгодно Эр-Рияду из-за особенностей устройства экономики саудитов.

"Сейчас вопрос в следующем, — а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит", - цитирует его РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам саудитов, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.

"Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно снижать цены до уровня в $70-80 за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду", - добавил он.