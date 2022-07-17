Донские виноделы удвоили производство напитка

17 июл. 8:37

В донском регионе зафиксирован резкий рост виноделия, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Только за первые пять месяцев изготовлено свыше 120 тыс декалитров солнечного напитка, или почти два млн бутылок. "Это почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - поведал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, передает "АиФ-Ростов".

За последние пять лет на развитие этого сектора экономики власти направили 192 млн рублей, в области были заложены 340 га новых виноградников.

Рост производства вина в регионе связан в первую очередь с ростом производства "Цимлянских вин", а также с появлением на рынке новых крестьянско-фермерских хозяйств, - отметил директор департамента потребительского рынка Алексей Панкратов.