В Сочинском нацпарке выпустили в дикую природу трех леопардов

17 июл. 6:41

Дикую природу Северной Осетии сегодня пополнили три переднеазиатских леопарда - Лео, Хоста и Лаура, они выпущены из Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка. Им около двух лет, и они, по мнению экспертов, полностью готовы к взрослой жизни в горах.

Это четвертый выпуск особей из центра в дикую природу с 2016 года. В нем принял участие глава Минприроды России Александр Козлов.

"Для всех нас это не просто событие, это результат титанической работы ученых, экспертов заповедной системы, ветеринаров, работников министерства, волонтеров и многих других специалистов. Спасибо всем огромное за труд. Мы поставили себе цель - восстановить популяцию переднеазиатских леопардов на Кавказе. Для этого нужно как минимум 50 особей. Это непросто, но я уверен, что мы справимся", - сообщил он, передает ТАСС.

Леопарды были доставлены до места выпуска в клетках на вертолете. Им установили специальные спутниковые ошейники, чтобы в дальнейшем следить за их передвижениями.