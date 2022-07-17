Эрдоган: Анкара не видит сложностей в реализации украинского зерна

17 июл. 4:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которых он заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план по экспорту украинского зерна.

"В ходе переговоров оценивались решения, принятые на встрече "четверки" в Стамбуле относительно украинского зерна", - сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости.

Эрдоган напомнил Макрону, что "было принято решение управлять процессом экспорта украинского зерна из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и ООН".

"Быстро реализовав план, удастся обеспечить облегчение в контексте глобальной продовольственной безопасности", - уточнил он.

Также в ходе переговоров Эрдоган заявил, что его ожидания в отношении проекта по производству систем ПВО SAMP-T заключаются в том, чтобы "разработать совместную систему, включающую максимальное сотрудничество в рамках принципа "полной открытости", и обеспечить проект закупок".