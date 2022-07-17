В Дербенте заработал самый большой в России фонтан

17 июл. 2:40

Минувшим вечером в обновленном парке имени Низами Гянджеви в Дербенте открыли самый большой в России мультимедийный фонтан.

В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, вице-премьеры РФ Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Дагестана Сергей Меликов, - передает ТАСС.

Светомузыкальный фонтан с опцией струи "огонь на воде" и площадки для пуска фейерверков построены при финансовом участии "Сбера" в рамках завершения реконструкции парка имени Низами Гянджеви.