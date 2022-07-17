Музеи Крыма стали бесплатными по субботам

17 июл. 0:32

До конца летнего сезона в Крыму организовано бесплатное посещение музеев.

"Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля, и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание", - приводит пресс-служба Минкультуры Крыма слова главы ведомства Татьяны Манежиной.

Бесплатное поселение музеев проходит в рамках акции "Крымская культурная суббота”, цель которой популяризация историко-культурного наследия региона и обеспечение свободного доступа крымчан и туристов к культурным ценностям полуострова.

По субботам можно будет не только бесплатно посещать музеи, дворцово-парковые ансамбли и выставки, но и посещать такие мероприятия, как концерты и культурно-образовательные проекты.