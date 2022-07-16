США и страны Персидского залива взялись за иранскую ядерную программу Ирана

16 июл. 23:09

США и монархии Персидского залива высказались за контроль над иранской ядерной программой (ИЯП), чтобы не допустить появления в регионе оружия массового поражения, - говорится в их совместном заявлении, распространенном по итогам саммита лидеров этих стран в Джидде.

"Участники саммита подтвердили свою приверженность тому, чтобы регион Персидского залива был свободен от всех видов оружия массового поражения, заявив о центральной роли дипломатических усилий для предотвращения разработки Ираном ядерного оружия, а также в борьбе с терроризмом и любой деятельностью, направленной на дестабилизацию обстановки", - говорится в документе, текст которого приводит Саудовское агентство SPA, передает РИА Новости.