Чем завершится вековой спор из-за двух островов в Красном море

Почти полстолетия Тиран и Санафир были яблоком раздора между Саудовской Аравией и Египтом. Но теперь они могут сыграть важную роль в урегулировании отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Middle East Eye отмечает, что острова были предметом разногласий из-за их стратегического расположения в устье залива Акаба, где находятся гавани обеих стран, а также Израиля и Иордании. Статус двух безлюдных островов - один из вопросов в повестке американского президента Джо Байдена, отправившегося в Саудовскую Аравию в рамках тура, начавшегося с Израиля и оккупированных палестинских территорий. Египет и Саудовская Аравия претендуют на территории с середины XX века, но большую часть времени они управлялись Каиром. Острова были оккупированы Израилем в 1967 году, а затем вновь переданы под египетский контроль в 1982 году в рамках Кэмп-Дэвидских соглашений. В 2016 году президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси подписал указ об официальной передаче островов Саудовской Аравии. Возможно, Израиль одобрит передачу островов Саудовской Аравии в обмен на признание статуса еврейского государства.

Почему острова так важны

С 1979 года после подписания мирного соглашения между Израилем и Египтом на островах базируются военные. На Тиране площадью 61 км² расположен военный аэропорт. Тиран и меньший по площади Санафир расположены в устье залива Акаба, где находится израильская Эйлатская гавань и иорданская Акаба - единственный порт королевства, большая часть территории которого не имеет выхода к морю. В 1967 году египетский президент Гамаль Абдель Насер закрыл для обоих портов доступ в Тиранский пролив. Сохранение мирного статуса островов считается критически важным для поддержания стабильности в регионе. Через три года после подписания в 1979 году мирного соглашения и вывода израильских военных с островов Каир не смог разместить там собственных военнослужащих по условиям более широкой сделки о демилитаризации Синая. Саудовская Аравия пообещала, что получив контроль над островами, сохранит их вневоенный статус и позволит израильским судам свободно перемещаться по близлежащей акватории. По условиям соглашения от 1979 года любое изменение статуса островов требует согласия со стороны Израиля.

С чего всё началось

Спор за владение островами начался более века назад. В 1906 году Османская империя определила свои восточные границы, "разместив" Тиран и Санафир, расположенные в южной части залива Акаба, за пределами египетской территории. В том же году Египет (официально входивший в состав Османской империи, но обладавший обширной автономией) подписал другое соглашение, по которому острова принадлежали ему. Вскоре территория Османской империи была разделена между британцами, их арабскими союзниками и королевством Саудовская Аравия, созданном в 1932 году. В 1949 году случилась война между вновь образованным государством Израиль и соседними арабскими странами. Она завершилась подписанием Родосских соглашений, в рамках которых острова в Красном море были переданы Египту.

Согласно документам, на которые египетское правительство ссылалось в 2016 году, Саудовская Аравия оспаривала суверенитет островов, однако из-за слабости своих ВМС в то время, пошла на сделку с Египтом, позволив Каиру продолжить управлять островами (не уступив при этом свое право собственности). Следующие пятнадцать лет были отмечены спорами и разногласиями: Саудовская Аравия обратилась в ООН по поводу суверенитета островов, а Египет (которым в то время руководил республиканец Гамаль Абдель Насер) ссылался на указ Османской империи от 1906 года в качестве доказательства своих прав на острова. Острова по-прежнему находились под контролем Египта и использовались как ключевые стратегические, торговые и военные активы до 1967 года, когда были захвачены Израилем во время войны с Египтом. Под израильским контролем они находились до 1982 года, но в результате, вместе с Синайским полуостровом были переданы Египту в рамках мирного соглашения 1979 года.

Из-за чего произошла эскалация

В 2016 году, через три года после того как Сиси сместил египетского президента Мухаммеда Мурси он подписал морское соглашение о демаркации с Саудовской Аравией, передав контроль над островами Тиран и Санафир королевству в Персидском заливе. Саудовская Аравия была главным союзником Сиси, вложив миллиарды долларов в экономику страны. Новое соглашение, подписанное в апреле 2016 года, спровоцировало недовольство и было оспорено в египетских судах. Тысячи людей вышли на улицы, устроив первый массовый протест в стране после изгнания Мурси в 2013 году. Позже в ходе очередного судебного разбирательства соглашение было признано действительным и одобрено парламентом в 2017 году. Оппозиция назвала решение ”предательством”.

Что происходит сейчас

В 1979 году в рамках мирного соглашения между Израилем и Египтом были созданы Многонациональные силы наблюдателей для обеспечения свободы судоходства в заливе. Упразднение сил было камнем преткновения в переговорах, поскольку требовало согласия со стороны Израиля. Хотя Израиль ранее заявлял о своей готовности пойти на уступки, в обмен он требовал определенных гарантий, а также углубления сотрудничества с Саудовской Аравией по вопросам безопасности.

На волне подписанных в 2020 году Авраамических соглашений, в рамках которых Израиль нормализовал отношения с ОАЭ и Бахрейном, а также других аналогичных сделок, решение по островам может стать первым шагом на пути признания Израиля Саудовской Аравией. Израильские чиновники сообщили Axios, что дали США зеленый свет на сделку по островам Тиран и Санафир. По их словам, условия соглашения по двум островам, которые США негласно обговаривали на протяжении многих месяцев, одобрены администрацией премьер-министра Израиля, а также министерствами внутренних дел и обороны.

Сделка также предусматривает отдельное соглашение с Саудовской Аравией, позволяющее израильским самолетам использовать воздушное пространство королевства для рейсов, осуществляемых в Индию и Китай. Президент США Джо Байден уже заявил, что с оптимизмом смотрит на нормализацию между Саудовской Аравией и Израилем.