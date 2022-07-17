Азербайджанские ханенде "порвали" Брюссель

Во времена конфликтов крайне важно сохранять культурное наследие стран и их народов. Французы, например, превратили защиту культурного наследия в настоящее искусство. Этим занимается и Азербайджан, пишет EuReporter.

Искусство, наиболее полно определяющее азербайджанскую культуру - это мугам, многовековая традиция, обязанная своим появлением фольклору и устной истории. На это неделе в рамках концерта в городском центре культуры Bozar брюссельской публике посчастливилось познакомиться с традицией, мало известной на Западе.

Четверо азербайджанских музыкантов, Эльчин Хашимов, Эльнур Ахмадов и Камран Каримов под руководством Мансума Ибрагимова, мастера мугамного жанра, сыграли полуторачасовой концерт. Среди их инструментов был тар, лютня с длинным грифом, процесс создания которого не меняется на протяжении многих десятилетий. Корпус тара изготавливается из цельного дерева.

Благодаря каждому из исполнителей, мастерам своего дела и талантливым музыкантам, самобытный азербайджанский жанр вокального и инструментального искусства продолжает процветать. Современные интерпретации мугама отражают разные периоды истории Азербайджана и его взаимодействия с разными культурами и народами.

Мероприятие, собравшие полный зал, было организовано посольством Азербайджана в Бельгии и Люксембурге при содействии азербайджанского министерства культуры. Среди зрителей были посол страны в Бельгии Вагиф Садигов, а также родственники знаменитых исполнителей мугама, в том числе Бейимханым Вердиева, дочь Хана Шушинского и основательница одноименного фонда, а также Незрин Эфендиева, пианистка, которая играет с бельгийским коллективом Trio Manestri, основательница Международной ассоциации Фикрета Амирова. Она внучка всемирно известного азербайджанского композитора и основателя симфонического мугамного жанра Фикрета Амирова.

Благодаря концерту у зрителей появилась возможность поближе познакомиться с довольно редким мугамным жанром. Меланхоличное звучание азербайджанского мугама обеспечивается в основном импровизацией на основе авторских мелодий, ритмов и техник исполнения. Традиционно мугам исполняется на свадьбах и торжественных мероприятиях, поэтому концерт в Брюсселе, на самом деле, уникальный в своем роде, поскольку предоставил публике возможность насладиться древним музыкальным жанром.

Культурная ценность азербайджанского мугама настолько велика, что он был включен в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Таким образом было обеспечено сохранение завораживающего и уникального искусства, которое продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру.

На мероприятии также была представлена Шуша, город, который считается колыбелью азербайджанской музыки и поэзии. Один из главных культурных центров Азербайджана получил статус культурной столицы в январе 2022 года. Город традиционно связан с мугамом. Исторически Шуша была культурным и торговым центром, поддерживающим отношения со многими странами Востока и Европы. Будучи символом азербайджанской истории и культуры, Шуша также важна и со стратегической точки зрения. Город называют колыбелью азербайджанской музыки, благодаря известным композиторам и музыкантам, которые в нем творили. Также в центре Bozar открылась приуроченная к концерту выставка, посвященная Шуше.