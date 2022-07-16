На Дону задержали предполагаемого убийцу

16 июл. 21:58

Донские полицейские сегодня задержали подозреваемого в убийстве четырех человек и покушении на убийство пятого, которых нашли в квартире в Новошахтинске.

Накануне в квартире Новошахтинска нашли тела четырех человек, убитых огнестрельным оружием. Один из погибших - ребенок. Еще одного ребенка с ранением госпитализировали.

Руководитель СУ СК по Ростовской области прибыл на место и поручил расследование отделу особо важных дел. Подозреваемого 36-летнего местного жителя задержали по горячим следам, - сообщила пресс-служба регионального следкома, передает портал Юга.ру.

Следователи Ростовской области возбудили уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица в беспомощном состоянии" и "покушение на убийство малолетнего или иного лица в беспомощном состоянии", правоохранители определяют обстоятельства преступления, мотив и причастных лиц.