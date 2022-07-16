Швыдкой: в Россию вернули все экспонаты музейного фонда

16 июл. 21:43

Все экспонаты из государственного музейного фонда РФ, которые находились на выставках в недружественных странах, возвращены в Россию, - сообщил сегодня спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Все экспонаты, которые находились в государственном музейном фонде Российской Федерации, они все вернулись на родину. Вещи, которые остались, по-моему, две или три работы - это работы, принадлежащие частным коллекционерам. Там идет серьезная юридическая проработка. Я думаю, что в конце концов этот вопрос удастся решить", - рассказал Швыдкой, передает ТАСС.

Решение вопроса по экспонатам частных коллекций осложняют европейские санкции, - посетовал Швыдкой.