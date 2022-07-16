В Черекском районе прошел фестиваль народных промыслов "Алтын къол"

16 июл. 21:28

Сегодня в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) на Голубых озерах, где всегда бывает много туристов, прошел VI Фестиваль народных промыслов и декаративно-прикладного искусства карачаевцев и балкарцев "Алтын къол" ("Золотые руки"), он собрал мастеров из четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), - сообщил организатор фестиваля Хадис Тетуев.

"Площадку Голубых озер мы выбрали для развития событийного туризма, привлечения туристов в Кабардино-Балкарию. Фестиваль уникален тем, что мы уже выявили с десяток самобытных мастеров, в этот раз к нам из Дагестана приехали 11 мастеров, участвуют представители КБР, КЧР, Ставропольского края", - рассказал Тетуев, передает ТАСС.

Главной целью фестиваля было сохранение исторического культурного наследия карачаево-балкарского народа и побуждение молодых людей к занятию народными промыслами. Многочисленные гости смогли увидеть изделия мастеров традиционных художественных промыслов, в том числе старинные серебряные женские пояса, которые носили горянки, шорные изделия, предметы быта, изделия из дерева, а также ножи и кинжалы, коллекции национальной, традиционной и стилизованной одежды. Для гостей был организован концерт и угощения из блюд национальной кухни.

Напомним, фестиваль проводится фондом сохранения памятников истории и культуры "Сто шагов к Кайсыну", в нынешнем 2022 году посвящен Году культуры в РФ.