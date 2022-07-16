Кубанские трассы снова собирают пробки на пути к морю

16 июл. 20:57

Сегодня множество автомобилей снова стоит в пробках в Сочи и на границе с Абхазией, у Горячего Ключа, Крымска и Афипского.

Пробки на дорогах к морю на Кубани уже стали традицией - каждые выходные автомобилисты проводят время в многочасовых заторах по популярным направлениям - обычно в сторону Черного моря. Несмотря на обещание дождливых и жарких выходных, поток автомобилей сегодня тоже не снизился, - передает портал Юга.ру.

Автомобилисты также столкнулись с традиционными сложностями по дороге из Краснодара к Горячему Ключу. На этой неделе пробка там образовалась даже в будний день, а сегодня растянулась на несколько часов и не рассосалась к обеду.