СМИ: вандалы разгромили надгробия еврейского кладбища Стамбула

16 июл. 20:43

Юные вандалы разбили и перевернули более 80 надгробий на еврейском кладбище Хаскей в Стамбуле, - пишет турецкое издание Daily Sabah.

Кладбище расположено в стамбульском районе Бейоглу, где на протяжении веков компактно проживала еврейская община. Инцидент вызвал возмущение представителей еврейской диаспоры, призвавшей власти к скорейшей поимке преступников.

Проверив записи с камер наблюдения в этом районе, полицейские установили, что акт вандализма совершили пятеро детей в возрасте от 11 до 13 лет, проживающие в том же районе.

Дети заявили следователям, что они зашли на территорию кладбища в поисках мяча, который потеряли во время игры в соседнем парке. На кадрах с камеры наблюдения видно, как они пинают надгробия, прежде чем убежать оттуда.

Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын уже осудил этот инцидент и объявил, что по факту преступных действий ведется расследование.