В МИД Азербайджана рассказали о встрече представителей Баку и Еревана

16 июл. 20:29

Сегодня в Тбилиси на повестке дня двусторонней встречи министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна были вопросы, связанные с нормализацией отношений между Баку и Ереваном, - сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Кроме обсуждений актуальных политических вопросов с Мирзояном, в программу визита Джейхуна Байрамова были включены встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Грузии. На двусторонней встрече министров стороны коснулись ряда вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, - говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, передает Sputnik Азербайджан.

Состоялось обсуждение выполнения взятых двумя странами на себя обязательств и прошел обмен мнениями о возможных дальнейших шагах.

Джейхун Байрамов на встрече отметил, что все усилия должны быть направлены на достижение прогресса в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, исходя из постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта между двумя государствами.

"В этом контексте была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных руководителями Азербайджана, Армении и России, особенно вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана", - говорится в информации азербайджанского МИД.

Касаясь гуманитарных вопросов, Байрамов обратил внимание на важность выяснения судьбы почти четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев.

Министры подчеркнули, что придают большое значение продолжению прямого диалога между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов и Мирзоян также выразили признательность грузинской стороне за организацию встречи в Грузии.

По завершении переговоров глав МИД двух стран при участии делегаций Азербайджана и Армении состоялась встреча в расширенном составе. Стороны рассмотрели региональные, транспортные и иные вопросы.

Кроме того, в Тбилиси сегодня прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна. Стороны обсудили региональные вопросы.

Комментируя нынешнюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении, Дарчиашвили заявил: "Если возникнет необходимость в продолжении этого процесса, правительство Грузии, как и прежде, обязательно выступит посредником в этом диалоге".