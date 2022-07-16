Турция больше не будет принимать беженцев в угоду третьим странам

16 июл. 20:17

Турция не будет лагерем для беженцев и не возьмет на себя международные обязательства третьих стран, говорится в заявлении официального представителя МИД страны Тайжу Бильгича.

Ранее издание The Times сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на частной встрече с законодателями, что хочет расширить соглашение с Руандой для решения миграционного кризиса. На встрече, детали которой были опубликованы The Times, Трасс якобы заявила, что хочет начать переговоры с Турцией по этому вопросу.

"Мы надеемся, что эти утверждения в прессе, касающиеся госпожи Трасс, необоснованные. Не может быть и речи о том, чтобы наша страна, принявшая самое большое число беженцев в мире за 8 лет, взяла на себя большее бремя по просьбе третьих стран и, кроме того, приняла участие в подходе, который несовместим с международными нормами о праве на убежище. Турция не будет лагерем для беженцев какой-либо страны, а также никоим образом не возьмет на себя международные обязательства третьих стран", - сказал Бильгич, передает РИА Новости.

Представитель МИД также отметил, что Турция поделилась своей позицией с общественностью после аналогичных новостей об афганских беженцах в прошлом году.

"В этом контексте мы призываем все страны выполнять свои международные обязательства и брать на себя равную ответственность за миграцию", - заключил Бильгич.