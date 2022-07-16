В кубанской Протоке с рельсов сошли пять вагонов с газовым конденсатом

16 июл. 19:55

Сегодня утром на Кубани с рельсов сошли пять вагонов с газовым конденсатом, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Сегодня в 5:40 на станции Протока при производстве маневровых работ и подачи грузовых вагонов на пути необщего пользования предприятия "Славянск-Эко" допущен сход пяти вагонов, груз - газовый конденсат, три из них лежат на боку", - рассказали в СКЖД, передает РИА Новости.

На место ЧП были отправлены восстановительные поезда со станций Крымская и Тимашевская. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, поезда следуют штатно.

Восстановительные работы еще не завершены, специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП, - уточнили в пресс-службе СКЖД.