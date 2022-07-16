В Нур-Султане тушили крупный пожар

16 июл. 19:42

Казахстанские огнеборцы сегодня тушили крупный пожар на правобережье столицы.

В 16:46 подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что горит частный дом.

"По прибытию огнеборцев было установлено, что горят хозяйственная постройка, баня и кровля частного дома с дальнейшим переходом горения на соседнее временное строение, хозпостройку, а также на кровлю трехэтажного частного дома, расположенного в переулке Фестивальный", - рассказали в ДЧС, передает Sputnik Казахстан .

Общая площадь пожара составила 400 кв м.

Силами огнеборцев пожар был локализован в 17:04 и ликвидирован в 18.02. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Всего в тушении пожара по повышенному номеру вызова принимали участие 61 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС Нур-Султана и экстренных служб города.