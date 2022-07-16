МИД Армении: Мирзоян и Байрамов готовы продолжить диалог

16 июл. 19:28

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов сегодня на встрече в Тбилиси заявили о готовности продолжить обсуждения, - сообщили в пресс-службе армянского МИД.

"В ходе встречи Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили в этой связи ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о дальнейших возможных шагах… Была зафиксирована готовность сторон продолжить обсуждения", - отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, принимающей стороной на встрече был министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.