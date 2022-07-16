Эрдоган примет участие в сирийском саммите в Тегеране

16 июл. 19:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером, 18 июля, отправится в Тегеран, чтобы принять участие в 7-м саммите лидеров стран-гарантов астанинского процесса по Сирии.

Эрдоган прилетит в Тегеран во главе высокопоставленной делегации по приглашению иранского коллеги Эбрахима Раиси, а официально примет турецкого лидера Раиси в культурно-историческом комплексе уже утром во вторник, 19 июля, - передает ИРНА.

Встреча с президентом Ирана, участие в 7-м заседании высшего совета сотрудничества Ирана и Турции и совместная пресс-конференция - также в повестке дня визита Эрдогана.