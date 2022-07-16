Труба "Транснефти" чуть не устроила экокатастрофу на пляже Новороссийска

16 июл. 18:57

В Новороссийске обнаружили неисправность трубы "Транснефти", через которую сточные воды попадали в море.

Накануне телеграм-канал "ЧП Новороссийск" опубликовал видео с пляжа "Барбарина", показав подписчикам сгнившую трубу, из которой в море разбрызгиваются сточные воды, которые должны выходить глубоко под водой, - передает портал Юга.ру.

В мэрии Новороссийска объяснили, что специалисты "Черномортранснефти" обнаружили разгерметизацию водопровода еще 13 июля, когда через трубу сливали очищенные хозяйственно-бытовые воды из пруда-накопителя. Плановый сброс воды остановили, чтобы ее отремонтировать.

В администрации города также подчеркнули, что сточные воды, которые попали в море, прошли полный цикл очистки и соответствуют нормам допустимого сброса в водные объекты, и угрозы для окружающей среды сброс не представляет.