Узбекистан и Туркменистан будут обмениваться опытом в сфере текстиля

16 июл. 18:45

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Узбекистан с двухдневным государственным визитом по приглашению главы республики Шавката Мирзиеева.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы узбекско-туркменского сотрудничества, а также вопросы по созданию совместной зоны приграничной торговли и открытию торговых домов в столицах республик. Одним из приоритетных направлений для развития сотрудничества и расширения кооперации в области обмена опытом между двумя государствами стали хлопковая и текстильная сферы.

"Мы пригласили туркменских коллег принять участие в нашей международной выставке UzTextileExpo, которая пройдет 12-14 октября в Ташкенте. Взаимные визиты будут способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между странами", - рассказали в пресс-службе Ассоциации "Узтекстильпром", передает Sputnik Узбекистан.

В Ассоциации также добавили, что коллег из Туркменистана может заинтересовать успешный опыт Узбекистана в создании системы хлопково-текстильных кластеров, а туркменская сторона может поделиться опытом по созданию крупных красильно-отделочных производств, который может быть использован узбекистанскими текстильными предприятиями.