Порты Крыма могут стать хабом для белорусского экспорта

16 июл. 18:36

Беларусь может использовать порты Крыма для экспорта своих товаров, - завил сегодня заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

"У нас шесть портов плюс город Севастополь работают с неполной загрузкой. При этом они имеют выходы именно в те страны и регионы, где продукция - белорусская и российская - крайне востребована: Ближний Восток, Северная Африка, Южная Азия, Турция. Эта транспортная услуга является частью импортозамещения", - цитирует слова Мурадова РИА Новости со ссылкой на белорусское агентство Белта.

Потенциал полуострова может быть востребован как транзитной черноморской территории, южных морских ворот Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Мурадов также предложил белорусам туристическую инфраструктуру Крыма, добавив, что правительство Крыма осенью намерено подписать масштабное соглашение о сотрудничестве с Витебской областью.

"Готовы сделать для этого все необходимые шаги и будем помнить, что белорусы в числе первых протянули нам руку", - сказал Мурадов, отметив, что для развития контактов возможно создание межрегионального делового совета, проведение регулярных бизнес-миссий.