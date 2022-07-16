Лайнер Air Astana вернулся в аэропорт вылета из-за отказа датчика

16 июл. 18:14

Авиалайнер Air Astana, летевший по маршруту Алматы – Мале, сегодня утром по техническим причинам вынужден был вернуться в аэропорт вылета.

"Самолет авиакомпании Air Astana Airbus A321, выполнявший рейс KC585 по маршруту Алматы – Мале, вылетел по расписанию - в 01:47. Во время полета произошел отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя. Согласно процедурам безопасности, было принято решение вернуться в аэропорт вылета для устранения неисправности. В 03:30 воздушное судно приземлилось в Алматы. Посадка прошла в штатном режиме", – говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Рейс должен вылететь сегодня в 18:15.

Расследование причин экстренной ситуации на борту воздушного судна проведут комитет гражданской авиации и авиационная администрация Казахстана.