В Махачкале прошел фестиваль "Золотой абрикос Дагестана"

16 июл. 17:57

Махачкала сегодня приняла республиканский фестиваль "Золотой абрикос Дагестана", организованный министерством сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Абрикос является для нас стратегическим продуктом и одной из наиболее распространенных плодовых культур, можно сказать, это один из брендов Республики Дагестан. Сегодня вы сможете попробовать абрикосы более 10 сортов, продукцию переработки, разнообразие которой представлены тружениками сел Ботлихского, Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Унцукульского, Хунзахского и Шамильского районов", - рассказал на открытии фестиваля председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, передает ТАСС.

Садоводство - традиционная отрасль сельского хозяйства региона. Площадями садов под абрикосы в Дагестане сегодня заняты около 1 тыс га. "В этом году собран небывалый урожай абрикосов - порядка 35 тыс т", - сказал Абдулмуслимов.

Также на площадке фестиваля открылась республиканская сельскохозяйственная ярмарка, где жителям и гостям города представили местную продукцию по доступным ценам без посредников.

С начала года в Дагестане были проведены 24 республиканские и межрайонные ярмарки."Мы продолжим эту работу", - добавил Абдулмуслимов.