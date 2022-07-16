Страны Персидского залива призвали Иран к сотрудничеству

16 июл. 17:44

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд призвал Иран к сотрудничеству с арабскими странами региона без вмешательства в дела других стран.

"Мы призываем Иран как страну-соседа сотрудничать со странами региона, чтобы быть частью общего видения, придерживаясь принципов соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела других стран с необходимостью сотрудничества с Международным атомным энергетическим агентством", - сказал бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США, которое транслировали арабские телеканалы, передает РИА Новости.

Сегодня лидеры шести стран Персидского залива, Египта, Иордании, Ирака собрались на региональный саммит в Саудовской Аравии, в котором также принял участие президент США Джо Байден, приехавший в первый раз с визитом в регион в этой должности.