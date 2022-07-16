Байден не смог заставить Ближний Восток играть по своим правилам

16 июл. 17:08

Президент США Джо Байден, в ходе своего ближневосточного турне совершая свой первый официальный визит в Саудовскую Аравию, заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум".

"Позвольте мне ясно заявить, что Соединенные Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке", - сказал Байден на пресс-конференции в саудовской Джидде, трансляция которой велась на сайте Белого дома, передает РИА Новости.

По мере того, как мир становится конкурентнее, а вызовы, с которыми приходится сталкиваться, - сложнее, становится ясно, "как тесно интересы Америки переплетены с успехами на Ближнем Востоке. Мы не уйдем и не оставим вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном", - добавил американский президент.

Переговоры Байдена с руководством Саудовской Аравии тоже проходили непросто: американский президент заявил после них, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. В свою очередь, наследный принц отверг свою причастность к его убийству, напомнив американскому лидеру о грехах самого Вашингтона, - пишет Reuters.

"Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединенные Штаты также допускали ряд просчетов – таких, как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке", - подчеркнул он.

Официальный представитель Саудовской Аравии отметил, что принц Мухаммед также предупредил Байдена о негативных последствиях попыток силой навязать странам определенные ценности: "Как это произошло в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу", - отмечается в заявлении.

Не увенчались успехом и переговоры в отношении возможных поставок в США арабской нефти: как сообщил после встречи с Байденом наследный принц королевства Мухаммед бен Салман, Саудовская Аравия готова увеличить нефтедобычу максимум на 3 млн баррелей в сутки, после чего "у страны не будет больше возможностей увеличивать производство".

О том, что планы США на Ближнем Востоке добиться увеличения добычи нефти провалились, а арабские страны не поддержали антироссийскую риторику Вашингтона, заявила и сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Попытки президента США Джо Байдена заставить Восток играть по "американским правилам" провалены. Американский план необходимости увеличения экспорта нефти для снижения мировых цен сыграл на руку России: со второго квартала этого года Саудовская Аравия значительно увеличила экспорт российской нефти, а Эр-Рияд использовал эти поставки для покрытия нужд внутреннего рынка, что позволило в свою очередь нарастить экспорт уже саудовской нефти, в том числе американским потребителям", - сказала политик.

Если говорить о России, то участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива "не поддержали идею Байдена открыть антироссийский фронт на Востоке, при этом не осуждая российскую спецоперацию на Украине", подчеркнула Ковитиди.