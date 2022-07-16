Узбекистан восстанавливает автобусное сообщение с Россией

16 июл. 16:58

Уже с понедельника, 18 июля, Узбекистан возобновляет автобусное сообщение с городами России, прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса COVID-19, - сообщает пресс-служба министерства транспорта страны.

"С 18 июля 2022 года будет восстановлено регулярное автобусное сообщение с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса, передает РИА Новости.

Маршруты из Ташкента в Москву будут выполняться по понедельникам и четвергам, из Ташкента в Казань - по вторникам и пятницам, из Ташкента в Санкт-Петербург - по средам и субботам. Стоимость билетов составит от 800 тыс сумов ($73).

Маршруты будут обслуживать ООО "Узавтотранс сервис" на автобусах Yutong, - добавили в Минтрансе Узбекистана.