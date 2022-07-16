США перечислят $1 млн продовольственной помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки

16 июл. 12:58

Президент США Джо Байден объявит 16 июля о выделении $1 млн продовольственной помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщил американский высокопоставленный чиновник, передает агентство Bloobmerg.

Ожидается, что американские лидер сделает заявление на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который проходит сегодня в саудовском городе Джидда, передает ТАСС.

Как отмечается, решение выделить $1 млрд принято с учетом неблагоприятной ситуации с продовольственной безопасностью в мире из-за ситуации на Украине.