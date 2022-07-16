Президент Азербайджана отправил в отставку главу Госкомтаможни

16 июл. 16:44

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня подписал указ об освобождении Сафара Мехтиева от должности председателя Государственного таможенного комитета АР (ГТК).

Отставка крупного чиновника произошла вслед за несколькими задержаниями лиц, занимавших ответственные посты в таможенном ведомстве. В частности, накануне суд вынес решение о заключении под стражу начальника Главного оперативно-следственного управления ГТК Масума Расулова, который был задержан 14 июля в качестве подозреваемого по статьям 179.4 (присвоение государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, - передает Sputnik Азербайджан.

Генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мамед оглы Мехтиев был назначен на должность главы ГТК 23 апреля 2018 года.

Согласно заявлению Службы государственной безопасности АР (СГБ), по уголовному делу, возбужденному 10 июня этого года, в ряде подразделений таможенной службы были проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия.

Расследование было начато на основании поступившей информации о совершении незаконных действий, сопровождающихся нарушением таможенного законодательства Азербайджанской Республики, и наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства.