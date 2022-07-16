В архангельском Северодвинске автобус протаранил "КамАЗ", есть пострадавшие

16 июл. 16:29

Шестнадцать человек пострадали сегодня из-за аварии пассажирского автобуса и грузовика в Северодвинске Архангельской области, - сообщили в региональном главке МВД России.

"По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса – мужчина 1976 года рождения - не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем "КамАЗ". В результате аварии травмы получили 16 пассажиров автобуса", - сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Нескольким пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, десять человек доставлены для обследования в медицинские учреждения города.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Северодвинску, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.