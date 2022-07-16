Орешкин: Россию избавят от потребности в SWIFT

16 июл. 16:18

Российские власти настроят систему внешней торговли так, что не будет необходимости платежей через межбанковскую систему SWIFT, - заявил сегодня на форуме "Территория смыслов"помощник президента Максим Орешкин.

"Со SWIFT вопрос будет решен очень просто - мы сделаем так, что в нем необходимости не будет", - сказал он, передает РИА Новости.

Ключевая задача властей на сегодняшний день - создание комфортных условий для внешнеэкономической деятельности, подчеркнул Орешкин, отметив: "На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи. С Китаем на самом деле сейчас шаг за шагом ситуация начинает улучшаться, и она будет улучшаться дальше", - рассказал он.

Также с китайскими партнерами обсуждаются и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию. При этом Россия не собирается становиться закрытой экономикой, а будет открыто сотрудничать со всеми странами, - подчеркнул Орешкин.