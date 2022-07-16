Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей

16 июл. 15:56

Саудовская Аравия готова увеличить нефтедобычу максимум на 3 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман после вчерашней встречи с президентом США Джо Байденом.

"Эр-Рияд объявил, что нарастит нефтедобычу до 13 млн баррелей в сутки, после чего у него не будет больше возможностей увеличивать производство", - приводи его слова РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщили, что Саудовская Аравия на встречах с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста.