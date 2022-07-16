РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Грузии задержан экс-замглавы Службы госбезопасности

В Грузии задержан экс-замглавы Службы госбезопасности

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали бывшего заместителя главы Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Иосифа Гогашвили. Об этом заявили сегодня в пресс-службе СГБ.

"Да, подтверждаем его задержание", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Как отмечается, Гогошвили задержан на основании решения суда в рамках расследования уголовного дела.

При этом не уточняется, в чем именно обвиняется бывший замглавы СГБ.

Напомним, Гогашивили занимал должность заместителя главы Службы Госбезопасности Грузии с 2015 по 2018 год.

1540 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version