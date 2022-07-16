Судейский комитет Азербайджана возглавил рефери из Турции

16 июл. 15:12

Новым председателем судейского комитета Азербайджана стал турецкий специалист, рефери ФИФА Барыш Шимшек. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В АФФА отметили, что Шимшек будет возглавлять судейский комитет в ближайшие два года, передает агентство Anadolu.

С 2019 года турецкий арбитр руководил директоратом по делам судей федерации футбола Турции (ФФТ) и работал координатором проекта VAR ФФТ. Он регулярно принимал участие в курсах УЕФА, судил матчи чемпионата Европы 2016 года и финал Лиги чемпионов 2015 года.