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Судейский комитет Азербайджана возглавил рефери из Турции

Судейский комитет Азербайджана возглавил рефери из Турции

Новым председателем судейского комитета Азербайджана стал турецкий специалист, рефери ФИФА Барыш Шимшек. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В АФФА отметили, что Шимшек будет возглавлять судейский комитет в ближайшие два года, передает агентство Anadolu.

С 2019 года турецкий арбитр руководил директоратом по делам судей федерации футбола Турции (ФФТ) и работал координатором проекта VAR ФФТ. Он регулярно принимал участие в курсах УЕФА, судил матчи чемпионата Европы 2016 года и финал Лиги чемпионов 2015 года.

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