G20 готова выделить $1,28 млрд для подготовки к следующим пандемиям

16 июл. 14:57

"Большая двадцатка" (G20) выразила готовности выложить около $1,28 млрд в фонд для подготовки к будущим пандемиям. Об этом заявила министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати по итогам двухдневной встречи глав Минфиноф и Центробанков стран G20.

По ее словам, деньги планируется перечислить в фонд, запустить который планируется в этом году.

"Мы продолжим обсуждать управлением этим фондом, а также последующие шаги, и я надеюсь, что он будет запущен в этом году", - цитирует Индравати ТАСС.

Она также отметила, что некоторые члены G20 уже заявили, что внесут вклад в этот фонд.