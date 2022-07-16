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Глава МИД Великобритании рассказала, как снизить зависимость от России

Глава МИД Великобритании рассказала, как снизить зависимость от России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что для снижения зависимости от российского газа необходимо строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов. Об этом она заявила во время предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра.

"Мы должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов", - цитирует ее РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства также отметила, что следует рассматривать газ как топливо переходного периода.

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