Глава МИД Великобритании рассказала, как снизить зависимость от России

16 июл. 14:49

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что для снижения зависимости от российского газа необходимо строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов. Об этом она заявила во время предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра.

"Мы должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов", - цитирует ее РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства также отметила, что следует рассматривать газ как топливо переходного периода.