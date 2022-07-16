Глава МИД Грузии оценил встречу Байрамова и Мирзояна в Тбилиси

16 июл. 14:33

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили прокомментировал в своих социальных сетях встречу глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Тбилиси.

Он подчеркнул, что гордится тем, что грузинская столица стал местом встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

"Уверен, что наши совместные усилия по построению мира и стабильности в регионе дадут результаты", - сказал Дарчиашвили.

Напомним, 16 июля в Тбилиси проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Это первая двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, находившихся до 10 ноября 2020 года в состоянии войны.