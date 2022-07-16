На западе Турции горит лесной массив

16 июл. 13:56

Утром 16 июля в лесном массиве, расположенном в районе Акхисар города Маниса (Турция) начался пожар. Об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа" с места событий.

Огонь вспыхнул около 10:00 по местному времени. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра.

По сообщениям очевидцев, в район пожара были направлены четыре вертолета, 10 пожарных машин и большое количество работников лесного хозяйства.

Пожар, причина которого пока не установлена, тушат с земли и воздуха, пожарным оказывают поддержку и местные жители.