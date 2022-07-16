Главы МИД Азербайджана, Армении и Грузии провели трехстороннюю встречу в Тбилиси

16 июл. 13:50

Министры иностранных дел Азербайджана, Армении и Грузии провели в Тбилиси трехсторонние переговоры.

Встреча Джейхуна Байрамова, Арарата Мирзояня и Ильи Дарчиашвили прошла в закрытом для прессы режиме.

Согласно предварительным данным, главной темой переговоры были региональные вопросы.

Ранее сообщалось, что 16 июля в Тбилиси пройдет встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Это первая двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, находившихся до 10 ноября 2020 года в состоянии войны.