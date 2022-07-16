В Туркменистане попали под блокировку все новостные сайты России

16 июл. 13:38

В Туркменистане заблокировали доступ ко всем российским новостным порталам и сайтам федеральных телеканалов РФ. Об этом сообщает таджикский портал "Asia-Plus".

В частности, под блокировку попали ТАСС, РИА Новости, РБК и к сайтам федеральных телеканалов. По данным местных журналистов, еще несколько дней назад зайти на сайты можно было, а сейчас нельзя этого сделать даже через мобильные предложения.

Ранее в Туркменистане были заблокированы новостные сайты Казахстана, Киргизии и Азербайджана, а также сервисы иностранных банков, платежных систем. Кроме того, в настоящее время нельзя скачать новые приложения из App Store и ограничен доступ к VPN-сервисам.