Израиль атаковал военный объект ХАМАС в ответ на запуск двух ракет

16 июл. 13:17

Истребители Армии обороны Израиля в ответ на обстрел своей территори атаковали военный объект радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

В заявлении сказано, что сегодня ночью из сектора Газа по территории Израиля были выпущены две ракеты. "В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту в центральной части сектора Газа, принадлежащему террористической организации ХАМАС", - отметили в пресс-службе.

Как отмечается, военный объект включал подземный комплекс, содержащий сырье, используемое для производства ракет, передает ТАСС.