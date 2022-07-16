Экскурсии по Ставрополью пройдут для тысяч школьников

16 июл. 12:45

Уже в конце июля на Ставрополье стартуют бесплатные экскурсии для учеников пятых-девятых классов: по итогам конкурса отобраны четыре туроператора. Об этом сообщили журналистам в Минтуризма края.

"Четыре лучших туроператора из Пятигорска и Ставрополя займутся организацией экскурсионных детских туров. Все имеют большой опыт работы с детскими группами и формируют свои турпродукты по интересам: культура, история, профессиональная ориентация подрастающего поколения и так далее. Запуск туров запланирован на третью декаду июля текущего года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить детей интересным, качественным турпродуктом, который позволит им увидеть те удивительные уголки родного края, в которых они еще не были. Сертификат дает ребенку право на одну поездку по одному выбранному туру", - цитирует пресс-служба министра туризма края Александра Сысоева.

Напомним, Ставропольский край вошел в число регионов-участников пилотного проекта по развитию школьного туризма. Поездки в крае планируется организовать для 2,5 тыс школьников. Специальный сертификат позволит детям посетить экскурсии бесплатно.

