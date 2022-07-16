Байден возложил ответственность за убийство Хашкаджи на Саудовского принца

16 июл. 11:58

Президент США Джо Байден считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, произошедшее в 2018 году. Об этом он заявил на пресс-конференции в Джидде после переговоров с руководством Саудовской Аравии.

"Он (наследный принц. - прим. ред.), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября 2018 года при посещении генконсульства в Стамбуле. Позднее Эр-Рияд сообщил, что журналист погиб в результате произошедшего там конфликта. Его тело так и не нашли.