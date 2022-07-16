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Байден возложил ответственность за убийство Хашкаджи на Саудовского принца

Байден возложил ответственность за убийство Хашкаджи на Саудовского принца

Президент США Джо Байден считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, произошедшее в 2018 году. Об этом он заявил на пресс-конференции в Джидде после переговоров с руководством Саудовской Аравии.

"Он (наследный принц. - прим. ред.), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября 2018 года при посещении генконсульства в Стамбуле. Позднее Эр-Рияд сообщил, что журналист погиб в результате произошедшего там конфликта. Его тело так и не нашли.

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